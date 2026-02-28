Umman Bakanı'ndan ABD'ye Çağrı

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeniden sekteye uğradığını belirterek "Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barış amacına hizmet ediyor. Zarar görecek masumlar için dua ediyorum" dedi. Washington'a saldırıları durdurma çağrısında bulunan El-Busaydi, "Bu sizin savaşınız değil" dedi.

ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakelerde arabuluculıuk görevini üstlenen El-Busaydi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha sekteye uğradı. Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barış amacına hizmet ediyor. Zarar görecek masumlar için dua ediyorum. ABD'yi daha fazla bu sürecin içine çekilmemeye çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil" ifadelerini kullandı.