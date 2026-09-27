Umman, BM'de Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin korunmasına bağlı olduğunu yineledi - Son Dakika
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Umman, BM'de Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin korunmasına bağlı olduğunu yineledi

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Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, BM Genel Kurulu'nda ABD ve İran'a sürdürülebilir mutabakat için diyalog çağrısı yaptı. Bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin uluslararası hukukla korunması gerektiğini, olayların enerji güvenliği ve fiyat istikrarını etkilediğini söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya bağlı olduklarını yineleyerek, ABD ve İran'a sürdürülebilir mutabakata varmak için diyalog kurma çağrısı yaptı.

Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Busaidi, "Umman, bölgenin bu yılın başında önlenebilecek bir savaşa şahit olduğunu teyit etmektedir. Sonrasında yaşanan olaylar, bu durumun bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki denizciliği ve ticareti felç ettiğini, dolayısıyla enerji güvenliğini, fiyat istikrarını ve mevcut küresel düzene olan güveni etkilediğini göstermiştir." dedi.

Tüm taraflara işbirliği çağrısında bulunan Busaidi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi korumaya yönelik çalışmalarını uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda sürdürme konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Busaidi, bu çalışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş yollarından yararlanan herkesin çıkarlarının gözetilmesini ve bunlara saygı duyulmasını amaçladığını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki krizin çözülmesini istediklerini belirten Busaidi, taraflara mevcut anlaşmazlıkları sona erdirme ve herkesin yararına olacak uzlaşılmış siyasi çözümler ile sürdürülebilir mutabakata ulaşmak için diyalog kurma çağrısı yaptı.

Busaidi, Umman'ın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri dahil bütün komşu ülkelerin güvenliklerini sağlamak, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak amacıyla aldıkları meşru tedbirleri desteklediklerini belirtti.

Busaidi, İsrail'in bölgedeki ihlallerini de eleştirerek, birçok Arap ülkesini hedef alan İsrail saldırılarını reddettiklerini, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ile artan ihlallerini kınadıklarını söyledi.

Yemen'de taraflara işbirliği çağrısı

Yemen'deki duruma da değinen Busaidi, Yemen halkının tüm kesimlerinin beklentileri doğrultusunda ülkenin birliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi çözüm bulunmasını desteklediklerini kaydetti.

Busaidi, tarafları Yemen halkının haklarını, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacak, bölge ülkeleriyle güvenli ilişkiler kurmasını sağlayacak adil bir çözüme ulaşmak için işbirliği yapmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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