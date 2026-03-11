Umman'da İHA'lı Saldırı: Yakıt Tankları Vuruldu

Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkeye yönelik İHA'lı saldırılara dikkat çekildi.

Ülkenin hava sahasında bazı İHA'ların düşürüldüğü aktarılan haberde, "Bazı İHA'lar Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarına isabet etti. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmadı." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Ummanlı ilgili güvenlik birimlerinin vatanı ve vatandaşları korumak için "vahşi saldırılara karşı koyma çabalarını" sürdürdüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar isabet alan yakıt tanklarında yangın çıktığını aktarıyor.

Umman Savunma Bakanlığının gün içinde yayımladığı açıklamada, Dukm vilayetinin kuzeyinde de bir İHA'nın düşürüldüğü, diğerinin ise denize düştüğü kaydedilmişti.