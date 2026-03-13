ABD ile İran arasında yürütülen son müzakerelere arabuluculuk yapan Umman'a yönelik İHA saldırısında yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre Suhar kentindeki Avhi sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, sayı verilmeksizin olayda yaralananların da olduğu aktarıldı.
Ayrıca Suhar kentinde bir başka İHA'nın açık alana düştüğü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Umman'da İHA Saldırısı: 2 Yabancı Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?