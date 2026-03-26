Umman'da Sel Felaketi: 2 Ölü

Umman'da yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ez-Zahire vilayetindeki bir vadide meydana gelen sel sonucu 2 kadının öldüğü belirtildi.
Arama kurtarma ekiplerinin sele kapılarak boğulan iki kadının cesedine ulaştığı aktarıldı.
Körfez bölgesinde birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde Umman'da yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
