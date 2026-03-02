Umman'dan Diplomasi Mesajı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken "diplomasi kapısı hala açık" mesajı verdi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Çok açık olmak istiyorum, diplomasi kapısı hala açık. Cenevre'deki görüşmeler, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında benzeri görülmemiş bir anlaşmaya doğru gerçek bir ilerleme kaydetmişti." ifadelerini kullandı.

Savaştan kaçınmanın gerekliliğine vurgu yapan Busaidi, "Savaş barış umudunun tamamen yok olması anlamına gelmemeli. Bu çatışmayı çözmek için diplomasinin gücüne hala inanıyorum. Görüşmeler ne kadar çabuk yeniden başlarsa herkes için o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırılar başlatmıştı. Umman, müzakerelerde arabulucu konumundaydı. İsrail ile ABD, Haziran 2025'te yine Umman'ın aracılığında İran-ABD müzakere süreci devam ederken İran'a saldırılar düzenlemişti.