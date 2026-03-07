Umman'dan İran Savaşı'na Diplomatik Çağrı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın geniş kapsamlı bölgesel ve uluslararası işbirliğini zorunlu kıldığını belirterek, savaşın sona ermesinin Arap dünyasının ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Busaidi, AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ile ABD, Brezilya ve Türkiye'den, ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Irak, Ürdün ve Mısır büyükelçileri ile iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Görüşmelerde, İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş ve bunun bölgeyle dünya üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.

Busaidi, çatışmaların durdurulması ve yansımalarının kontrol altına alınması, güvenlik ile istikrara yönelik tehditlerle mücadele edilmesi için diplomatik ve siyasi baskının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Ummanlı Bakan ayrıca, mevcut aşamada savaşın durdurulmasının Arap dünyasının en yüksek ulusal ortak çıkarı olduğunu ve bu doğrultuda geniş çaplı bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçilerin de Umman'ın arabuluculuk girişimlerini ve kendi ülkelerinin vatandaşlarının Umman toprakları ile havaalanları üzerinden güvenli şekilde seyahat etmelerini kolaylaştırmaya yönelik insani çabalarını takdir ettiklerini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, BAE, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Mesut Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyinin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.