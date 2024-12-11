Umman'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Umman'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

Umman, İsrail'in Suriye topraklarını işgal girişimini kınadı ve bölgedeki ihlalleri eleştirdi.

11.12.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişiminde bulunmasını kınadı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, son günlerdeki gelişmeleri fırsat bilerek Suriye topraklarını işgal etme girişimine tepki gösterildi.

Açıklamada, Umman'ın, "İsrail güçlerinin, başkent Şam ve diğer bölgelerde askeri bombardımanını sürdürmekle birlikte sınırdaki tampon bölgede yer alan Suriye topraklarının yeni kısımlarını işgal ederek Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini" kınadığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, bu ihlallerle İsrail'in bölgede işlediği suçlara bir yenisini eklediği, ihlallerin İsrail'in saldırgan doğasını ve uluslararası meşruiyeti baltalamaya yönelik süregelen politikalarını bir kez daha doğruladığı kaydedildi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
23:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 06:40:43. #1.11#
SON DAKİKA: Umman'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.