Umman'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

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Umman, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişiminde bulunmasını kınadı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, son günlerdeki gelişmeleri fırsat bilerek Suriye topraklarını işgal etme girişimine tepki gösterildi.

Açıklamada, Umman'ın, "İsrail güçlerinin, başkent Şam ve diğer bölgelerde askeri bombardımanını sürdürmekle birlikte sınırdaki tampon bölgede yer alan Suriye topraklarının yeni kısımlarını işgal ederek Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini" kınadığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, bu ihlallerle İsrail'in bölgede işlediği suçlara bir yenisini eklediği, ihlallerin İsrail'in saldırgan doğasını ve uluslararası meşruiyeti baltalamaya yönelik süregelen politikalarını bir kez daha doğruladığı kaydedildi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.