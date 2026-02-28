Umman\'dan Saldırılara Durdurma Çağrısı

Umman, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü bildirerek tüm taraflara saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların bölgedeki çatışmanın tehlikeli biçimde genişlemesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuk kuralları ve sorunların barışçıl yollarla çözümü ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi. Taraflara askeri faaliyetleri derhal durdurma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanması ve ateşkes ilan edilmesi istendi. Uluslararası toplumun uluslararası hukuku destekleyen açık bir tutum alması çağrısında bulunuldu.

Umman'ın İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve taraflara saldırıları derhal durdurma çağrısını yinelediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca devletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkı bulunduğu vurgulanırken itidal çağrısı yapılarak diplomatik çözümlere bağlı kalınmasının önemine işaret edildi.