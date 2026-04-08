Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman, Mısır ve Pakistan'dan ABD-İran Ateşkesi Açıklaması

08.04.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD-İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve diplomasi vurgulandı.

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Muskat'ın, Pakistan'ın bu konudaki çabaları ile savaşın sona ermesi çağrısında bulunan tüm tarafları takdir ettiği aktarıldı.

Ayrıca krizin kökten çözülmesini sağlayacak yolların bulunması, bölgede savaş ile saldırıların kalıcı şekilde sonlandırılması için sarf edilen çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

"Diplomasi için önemli bir fırsat"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin ABD'nin bölgedeki saldırıları 2 hafta askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Bu adım, "müzakereler ile diplomasi önünde alan açmak adına değerlendirilmesi gereken çok önemli bir fırsat" şeklinde nitelendirildi.

Bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Mısır'ın Pakistan ve Türkiye'yle yürütülen yoğun çabalarının devam ettiği vurgulandı.

Kararın gerilimin düşürülmesi ve sükunetin sağlanması konusunda önemli ve olumlu bir gelişme olduğu; bölgenin güvenliği, istikrarı ve halklarının kazanımlarının korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

ABD tarafından saldırıların durdurulması ve İran tarafının buna olumlu karşılık vermesinin, diplomasi ve yapıcı diyalog yoluyla ciddi bir müzakere sürecinin başlatılması adına değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu vurgulandı.

Bunun da anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine, gerilimin düşürülmesine, savaşın sona erdirilmesine, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yol açacağı aktarıldı.

Atılan bu adımın; askeri operasyonların tamamen durdurulması ve deniz seyrüsefer hakkına saygı duyulması yoluyla devam ettirilmesinin önemini vurgulayan Kahire, barış ve güvenliğin sağlanmasını hedefleyen tüm girişimleri desteklediğini yineledi.

Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına övgü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduğu bildirildi.

Açıklamada, Riyad'ın "ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasını duyurmasını memnuniyetle karşıladığı" ifadesine yer verildi.

Bu çerçevede, ülkesinin ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in anlaşmaya varılması için sarf ettiği verimli çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Pakistan'ın güvenlik ve istikrarı sağlayacak ve onlarca yıldır istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan tüm sorunları ele alacak kalıcı bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına Riyad'ın desteği teyit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:50:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.