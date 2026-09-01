Umman Sultanı Bin Tarık ile Suudi Veliaht Prens Bin Selman Cidde\'de bir araya geldi, bölgesel istikrar masada

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Veliaht Prens Bin Selman, ülkesine ziyarette bulunan Umman Sultanı Bin Tarık ile Cidde'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın ilişkinin yanı sıra ikili işbirliği alanları ve bu işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirme ile geliştirme fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

Bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, bölgenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik sarf edilen çabalar masaya yatırıldı.

İki liderin görüşmesinde, bakanlar ve bürokratlardan oluşan kapsamlı bir heyetin de hazır bulunduğu aktarıldı.