Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer Orta Doğu'daki Gelişmeleri ve İkili İşbirliğini Ele Aldı

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ikili işbirliğini ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Bin Tarık ve Starmer, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık konutunda bir araya geldi.

İkili, "Umman ile İngiltere arasındaki yakın tarihi ilişkileri ve mevcut ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını" ele aldı.

Bin Tarık ve Starmer ayrıca, "Orta Doğu ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde" bulundu.