Umman Sultanı İran Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Umman Sultanı İran Heyetini Kabul Etti

Umman Sultanı İran Heyetini Kabul Etti
23.06.2026 13:35
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Umman Sultanı, İran ile ABD müzakerelerini görüşmek üzere İran heyetini kabul etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Sultan Bin Tarık, başkent Maskat'ta ülkeye resmi ziyarette bulunan Kalibaf başkanlığındaki İran heyetini kabul etti.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeler ele alınırken, Sultan Bin Tarık, İran heyetinden müzakere süreçlerine ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

Ülkesinin müzakerelere olan desteğini vurgulayan Sultan Bin Tarık'ın "Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılması ve nükleer meselesi başta olmak üzere tüm konulara barışçıl ve nihai bir çözüm getirilmesi" yönündeki temennilerini dile getirdiği kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre de Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunu görüşmek üzere Umman'a yaptığı ziyaret sırasında Umman Sultanı Tarık ile görüştü.

Söz konusu haberde görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Erakçi, dün İsviçre'de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Umman'a geçmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı heyetin Umman ziyaretinde Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin düzenlemeler hakkında görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığı, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman Sultanı İran Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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