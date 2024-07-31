Umman Vatandaşlarına Lübnan'a Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Umman Vatandaşlarına Lübnan'a Seyahat Uyarısı

Umman Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan son gelişmeler göz önünde bulundurularak vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Lübnan'da bulunan tüm Umman vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi. Bu uyarı, İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısı ve Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısı sonrası yapıldı.

31.07.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler göz önünde bulundurularak, Lübnan'a seyahat etmenin teşvik edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan tüm Umman vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

???????- Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman Vatandaşlarına Lübnan'a Seyahat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Umman Vatandaşlarına Lübnan'a Seyahat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement