Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik Anlaşması

Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve serbestisinin sağlanmasına ilişkin görüşmeleri teknik ve siyasi düzeyde sürdürme konusunda anlaştı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, iki ülke heyetleri, başkent Muskat'ta Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmelerin ortaya çıkardığı koşullar ve bunların Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere etkileri ele alındı.

Taraflar, Boğaz'da seyrüsefer güvenliği ve serbestisinin uluslararası hukuk doğrultusunda sağlanmasına yönelik gerekli mutabakatlara varılması amacıyla teknik ve siyasi düzeydeki görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İran ve Umman dışişleri bakanları bir araya gelmişti

İran Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştüğü bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Tahran-Muskat ilişkileri değerlendirilmişti.

Bakanların, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarılmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de ülkesinin bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiden yararlanılması yönündeki tutumunu yinelemiş, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasının bölgedeki güvenlik durumuna olumlu yansımasını umduklarını ifade etmişti.