Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı vurgusu

Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası seyrüsefer için güvenli ve açık bir geçiş olarak korunması gerektiğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Maskat'ta yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamayı paylaştı.

Buna göre yapılan görüşmelerde, Umman ve İran dışişleri bakanlıkları arasında kurulacak ortak çalışma grubu vasıtasıyla, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

İki ülke, "kıyıdaş devletler olarak Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer için güvenli ve açık bir geçiş olarak korunması" gerektiğini vurguladı ve karasuları üzerindeki egemenlik haklarından taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Maskat ve Tahran, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının başarıyla uygulanması için diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesi ile Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği, seyrüsefer serbestiyeti ve bölgesel istikrarı artırmak için işbirliğinin önemini teyit etti.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığı, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığı belirtildi.