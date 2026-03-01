Umman ve İran Gerilimi Görüştü - Son Dakika
Umman ve İran Gerilimi Görüştü

01.03.2026 22:44
Umman Dışişleri Bakanı, İran'la gerilim ve diyalog üzerine telefon görüşmesi yaptı.

(ANKARA) - Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad el-Busaydi ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü. Tahran'ın, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemeye ve istikrara dönüşü sağlayacak ciddi diplomatik girişimlere açık olduğu bildirildi.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapan Umman'ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim ele alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad el-Busaydi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

Görüşmede, İran tarafı Umman Sultanlığı'nın mevcut koşullarda oynadığı rol ve diplomatik temasların önemine yönelik takdirini dile getirdi. Bu temasların, mevcut krizin yatıştırılmasına, diyaloğa ve müzakere sürecine geri dönülmesine katkı sağladığı vurgulandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin barış çağrısı yapan tutumu da aktarıldı. İran tarafı ayrıca, ülkesine yönelik İsrail-ABD saldırısının bölgede gerginlik ve istikrarsızlığı artırdığını belirterek, tırmanmanın durdurulması ve istikrara dönüş için ciddi çabalara açık olduklarını ifade etti.

Öte yandan El-Busaydi, Umman Sultanlığı'nın ateşkes ilan edilmesi ve mevcut krizin diplomatik yollarla, diyalog ve müzakere üzerinden çözülmesi çağrısında ısrarcı olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak bir çözüm zemini sunduğunu belirtti. El-Busaidi ayrıca İran tarafını itidalli davranmaya, kendini kontrol etmeye ve komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek adımlardan kaçınmaya davet etti."

Kaynak: ANKA

