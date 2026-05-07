Umman ve Mısır Liderleri ABD-İran Gerilimini Görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasındaki gerilime kalıcı çözüm sağlanması için yürütülen diplomatik çabaları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman haber ajansı ONA'nın haberine göre Sultan Heysem bin Tarık ile Sisi, başkent Maskat'taki Bereke Amir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarının değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların, ABD ile İran arasındaki krizin diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Umman Sultanı Bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve bunların yansımalarını ele almıştı.

Liderler ayrıca mevcut gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuk uyarınca barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine dikkati çekmişti.