Umman ve Sudan Liderlerinden Kriz Görüşmesi

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'daki krizin çözülmesi ve ikili ilişkiler konularını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Umman'a gelen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, başkent Maskat'taki el-Bereke Sarayı'nda karşılandı.

Açıklamada, Umman Sultanı Bin Tarık ve Burhan'ın yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verilirken, Burhan'ın Sudan'daki çatışmaları diyalog ve barışçıl yollarla çözüme kavuşturma yönündeki desteğinden ötürü Bin Tarık'a teşekkür ettiği bildirildi.

Görüşmede iki ülke arasında "karşılıklı iş birliğine dayalı köklü bağların güçlendirilmesi" üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Umman ve Sudan liderlerinin "çeşitli alanlarda stratejik ortaklığın güçlendirilmesini" vurguladığı belirtildi.