Umman ve Ukrayna İlişkileri Gelişiyor

09.04.2026 18:16
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Ukrayna'nın Umerov ile dostluk ve işbirliğini görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile başkent Maskat'ta görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Busaidi, Umerov ile Maskat'taki bakanlık merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliği ele alındı, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları da ele aldı.

Görüşmede, iki ülkenin de gerilimin azaltılması, tırmanmanın önlenmesi ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine yönelik politikaları desteklediği aktarıldı.

Kaynak: AA

