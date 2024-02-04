Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım\'dan 271 Kalıcı Eser

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AK Parti'den yeniden aday gösterilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın göreve geldiği Nisan 2019'dan bu yana ilçeye 271 kalıcı eser kazandırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da 732 bin nüfusuyla en yoğun 5'inci ilçe olan Ümraniye'de 2019'dan bu yana belediye başkanı olan Yıldırım'ın 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden AK Parti'nin adayı olduğu hatırlatıldı.

Yıldırım'ın, imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerinden afet koordinasyonuna, halkla ilişkilerden dış ilişkilere kadar birçok çalışma gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, son 5 yılda Ümraniye'de 271 kalıcı esere imza atıldığı kaydedildi.

İlçede deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarının Yıldırım döneminde yapılan hamlelerle birlikte gerçeğe dönüştüğü ifade edilen açıklamada, İstanbul Finans Merkezi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yer alan 245 dairenin kısa sürede hak sahiplerine teslim edildiği, Hekimbaşı Mahallesi'nde başlatılan 650 bağımsız birimlik Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin ise evlerine kavuşmak için gün saydığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca ilçede 12 bin 901 bağımsız bölümü kapsayan 2 bin 344 yapının ruhsatlandırıldığı, 3 kentsel dönüşüm ofisinin kurulduğu, 100 bin liralık danışmanlık hizmetinin vatandaşlara ücretsiz verilmeye başlandığı bildirildi.

Yapımı tamamlanıp hizmete açılan ve önemli noktaları birbirine bağlayan kavşak ve bağlantı yollarının bölge ulaşımına katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "319 araç kapasiteli belediye önü zemin altı katlı otopark ile 880 araç kapasiteli millet bahçesi açık otoparkı ve 350 araç kapasiteli Osmangazi Millet Bahçesi açık otoparkı Ümraniyelilerin hizmetine sunuldu. Sondurak Zemin Altı Otopark Projesi ile Ümraniye Büyük Camii Otoparkı Projesi tamamlandığında 1200 araçlık otopark da Ümraniyelilere hizmet etmeye başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"İlçedeki yeşil alan miktarı 5 yılda 1 milyon 200 bin metrekare artırıldı"

Açıklamada, ilçe genelinde aktif yeşil alan miktarının Yıldırım'ın "prestij projeleri" olan Ümraniye Millet Bahçesi, Osmangazi Millet Bahçesi ve Trabzon Millet Bahçesi ile son 5 yılda 1 milyon 200 bin metrekare artırıldığı belirtildi.

İlçede 30 bin yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 10 yeni bölge parkı ile ilçedeki aktif yeşil alanlara katkı sağlandığı, 25 mahalle parkının yeniden düzenlendiği, 67 yeni mahalle parkı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Yamanevler ve Esenşehir mahallelerinde çocukların isteklerine göre dizayn edilen ve trafiğe kapatılan sokakların "Çocuk oyun sokakları"na çevrildiği ifade edildi.

Yıldırım'ın göreve geldikten sonra ilçede 3 yeni meydan düzenlemesini tamamladığı, ayrıca yapımı devam eden Sondurak meydan düzenlemesi ile birlikte 2 meydan düzenlemesinin daha yapımını planladığı bildirildi.

"Tesislerde çalışmalarını yürüten yüzlerce sporcu birçok spor organizasyonundan altın madalyalarla döndü"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın 12 yeni eğitim tesisi kazandırdığı ilçede, 7 eğitim tesisinin ise yapımının devam ettiği, 25 yeni okul ve eğitim tesisinin yapımının da planlandığı belirtilen açıklamada, 6 kütüphanenin hizmete girdiği ilçede 2 kütüphanenin de yapımına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ilçede 4 aile sağlığı merkeziyle birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası'nın hizmete alındığı, 3 hizmetin yapımının ise sürdüğü kaydedildi.

Engelli bireylere hizmet veren Gülden Soyak Engelliler Kültür Merkezi ve Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi'nde ergoterapiden spora, yüzmeden ritmik dansa kadar birçok alanda hem eğitim verildiği hem de ihtiyaçların karşılandığı bildirilen açıklamada, ilçeye 6 sosyal tesisin de kazandırıldığı ifade edildi.

İlçede 11 yeni caminin hizmete açıldığı, 7 caminin ise yapımının devam ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca " Anadolu Yakası'nın en büyüğü" olarak tanımlanan Kazımkarabekir Cem Evi'nin yapım çalışmalarının sürdüğü dile getirildi.

Ümraniye Belediyesinin son 5 yılda 18 yeni spor tesisi yaparak sporcuların hizmetine sunulduğu belirtilen açıklamada, "Tesislerde çalışmalarını yürüten yüzlerce sporcu birçok spor organizasyonundan altın madalyalarla geri döndü. Ümraniye genelinde 67 çok amaçlı saha ile 22 halı saha yapılırken, 5 yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların ve sporcuların hizmetine sunuldu." bilgisi verildi.

" Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir Ümraniye için 'durmak yok, yola devam' diyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, gönül belediyeciliği ilkesiyle bugüne kadar Ümraniye'ye hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bu süre zarfında yapmayı vadettiğimiz projelerin neredeyse tamamını, tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemiye rağmen hayata geçirebildik. Ümraniye için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içerisinde de şehrimize ve insanımıza değer katan işler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir Ümraniye için 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Yeni dönemde Ümraniyeli vatandaşlarımıza kazandırmayı planladığımız projelerimizi de 19 Şubat'ta yapacağımız büyük bir lansman ile duyuracağız."