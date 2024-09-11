Ümraniye'den İlkokul Öğrencilerine Hediye - Son Dakika
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Ümraniye'den İlkokul Öğrencilerine Hediye

Ümraniye Belediyesi, okula yeni başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine suluk, okuma ve boyama kitabı hediye etti. Öğrencilerin ve velilerin memnuniyetle karşıladığı bu duyarlı yaklaşımın çocukların motivasyonunu artıracağı düşünülüyor.

11.09.2024 10:46
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Ümraniye Belediyesi, okula yeni başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine suluk, okuma ve boyama kitabı hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, masalarının üzerinde belediye logolu hediye paketlerini görünce sevinç yaşadı.

Veliler, belediyenin bu duyarlı yaklaşımını memnuniyetle karşıladı. Öğretmenler ise bu hediyelerin çocukların motivasyonlarını artıracağını dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklarımıza bu özel günde güzel bir hediye vermek istedik. Onların heyecanını paylaşarak, verdiğimiz hediyeyle mutluluklarını ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Hediyelerle okula başlayan öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de eğitim sürecine daha hızlı adapte olmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA

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