Ümraniye Belediyesi'nden Aşure Günü etkinliği - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Aşure Günü etkinliği

Ümraniye Belediyesi, muharrem ayının 10'uncu gününde düzenlediği Aşure Günü etkinliğinde vatandaşlara 5 bin aşure dağıttı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Meyveli Bahçe Camisi'nin önünde gerçekleşen etkinlikte, belediye personeli tarafından hazırlanan aşure kazanlarından ikram edildi. Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, AK Parti ilçe başkanı ve vatandaşlar da katıldı.

16.07.2024 15:13
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Ümraniye Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Aşure Günü" etkinliğinde vatandaşlara 5 bin aşure dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi, hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının 10'uncu gününde kutlanan Aşure Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye personeli tarafından hazırlanan aşure kazanları, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Meyveli Bahçe Camisi'nin önünde kurulan alana getirildi.

Burada yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Emin Kaplan, Mesut Özdemir, Ertuğrul Şahin, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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