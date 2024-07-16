Ümraniye Belediyesi'nden Aşure Günü etkinliği

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Ümraniye Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Aşure Günü" etkinliğinde vatandaşlara 5 bin aşure dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi, hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının 10'uncu gününde kutlanan Aşure Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Belediye personeli tarafından hazırlanan aşure kazanları, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Meyveli Bahçe Camisi'nin önünde kurulan alana getirildi.

Burada yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Emin Kaplan, Mesut Özdemir, Ertuğrul Şahin, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir ve vatandaşlar katıldı.