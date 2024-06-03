Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürdü - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ'a geziye götürdü

Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ\'a geziye götürdü

Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine 5 gün sürecek bir gezi düzenledi. Gezi kapsamında gençler, TUSAŞ'ın üretim hattında insansız hava araçları, uydular ve uçakları yakından görme fırsatı bulacak.

03.06.2024 14:38
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Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürdü. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 11'inci sınıf öğrencileri için Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 5 gün sürecek gezi düzenledi. Bugün başlayan ve 7 Haziran'da tamalanacak geziye yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan TUSAŞ gezisi ile gençler; İnsansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

Kaynak: DHA

İnceleme, Ankara, TUSAŞ, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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