Ümraniye Belediyesi, öğrencileri TUSAŞ\'a geziye götürdü

Güncel

Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürdü. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 11'inci sınıf öğrencileri için Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 5 gün sürecek gezi düzenledi. Bugün başlayan ve 7 Haziran'da tamalanacak geziye yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan TUSAŞ gezisi ile gençler; İnsansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.