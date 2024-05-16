Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı vatandaşların beğenisini topladı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı vatandaşların beğenisini topladı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi\'nde yapılan kapalı pazar alanı vatandaşların beğenisini topladı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı, vatandaşların beğenisini topladı. Pazar alanında mescit, çay ocağı, çocuk oyun alanı ve 300 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazara çevre mahallelerden gelmek isteyenler için 45 dakikada bir ücretsiz servis hizmeti veriliyor. Yeni kapalı pazarda vatandaşlar hijyenik ve konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyor.

16.05.2024 14:11
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Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı vatandaşların beğenisini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kapalı pazar geçen haftalarda hizmete açıldı.

Vatandaşların beğenisini toplayan pazar alanında mescit, çay ocağı, çocuk oyun alanı ve 300 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazara çevre mahallelerden gelmek isteyenler için 45 dakikada bir ücretsiz servis hizmet veriyor.

İlçeye kazandırılan yeni kapalı pazarda, vatandaşlar alışverişlerini hijyenik ve konforlu bir şekilde yapıyor.

Kaynak: AA

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