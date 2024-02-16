Ümraniye Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Ümraniye Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacak. Belediye, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yapılacak olan sınav ücretlerini 22 yaşını geçmemiş öğrenciler için karşılayacak. Öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesindeki kayıt formunu doldurarak bu hizmetten faydalanabilecekler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerle bu güzel haberi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

16.02.2024 13:29
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Ümraniye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ilçedeki öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 8-9 Haziran'da yapılacak.

Ümraniye Belediyesi de ilçede ikamet eden, 22 yaşını geçmemiş öğrencilerin sınav ücretlerini karşılama kararı aldı.

Öğrenciler, 1 Mart'a kadar belediyenin resmi internet sitesindeki kayıt formunu doldurup başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerle bu güzel haberi paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yıldırım, geçen aylarda üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran ve Ümraniye'de ikamet eden öğrencilere bir defaya mahsus 7 bin liralık eğitim desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, "Sınava girecek tüm kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ümraniye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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