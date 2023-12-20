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Ümraniye'de 100 Bin Kişinin Faydalanacağı Otopark Projesi Başladı - Son Dakika
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Ümraniye'de 100 Bin Kişinin Faydalanacağı Otopark Projesi Başladı

Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen meydan ve otopark projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii içeriyor ve günlük ortalama 100 bin kişiye hizmet verecek. Bu proje ile ilçedeki otopark sorunu çözüme kavuşacak.

Ümraniye\'de 100 Bin Kişinin Faydalanacağı Otopark Projesi Başladı
20.12.2023 - 17:52,
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Ümraniye'de 100 bin kişinin faydalanacağı projenin temeli atıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de meydan projesi ile zemin altı katlı otopark projesinin tanıtımı Başkan İsmet Yıldırım tarafından yapıldı. Başkan Yıldırım, ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa çözüm getireceğini ifade etti.

Ümraniye Belediyesi, 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Lansman gününde, projenin detaylarını basına aktaran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.

17 bin 943 metrekare proje alanından oluşan 'Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi'nde 3 bodrum kat ve zemin kattan oluşan otoparkta toplam 355 adet araç kapasitesi olacağı ifade edildi. Oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonunda projede yer alacağı belirtildi. Günlük ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de 100 Bin Kişinin Faydalanacağı Otopark Projesi Başladı - Son Dakika
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