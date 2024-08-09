Ümraniye'de ağaç kesimine müdahale

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(İSTANBUL)- CHP Ümraniye İlçe Başkanı Hakan Kızılelma ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Metin Kaya'nın aralarında bulunduğu bir grup CHP'li, Ümraniye'de Şile Yolu Trabzon Park girişinde ormanlık alanda gece yarısı ağaçların kesildiğini tespit ederek kesime müdahale etti. Kızılelma ve Kaya, müdahaleleri sonucu Ümraniye Belediyesi'ne ait iş makinelerinin bölgeyi terk ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP'liler, dün gece saat 01.00'de Ümraniye'de Şile Yolu Trabzon Park girişinde ağaçların kesildiğini tespit ederek bölgeye gitti. CHP Ümraniye İlçe Başkanı Hakan Kızılelma ve İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Metin Kaya, Ümraniye Belediyesi'ne ait iş makinelerinin ağaç kesme faaliyetini görüntüledi.

Kaya, bu anları sosyal medya hesabından "Türk halkı dün gece Saat; 01.00'de Ümraniye'de ağaçların hunharca kesilmesinin sebebini öğrenmek istiyor!Ümraniye,Trabzon Park'da gece operasyonuyla ağaçlar hunharca katledilirken yerinde müdahale ile ağaç katliamını engelledik" notuyla paylaştı.

"Karayolları ve belediyenin ortak kararı"

Görüntülerde; görevlilerden birine "Ağaçları neden kesiyorsunuz" diye soran Kaya'ya görevlinin "Karayolları ve belediyenin ortak kararı" dediği duyuldu. Kaya, "Bu gencecik ağaçları bu ülkede yok etmek kimin hakkıdır? Gecenin saat 01.00'i. Dün hayvanlarla ilgili çıkan yasa, bugün bizim oksijen depolarımız olan bu ağaçları durduk yere birtakım planları için gerek Ümraniye Belediye Başkanı ve görevlilerini buradan halka anlatarak durumu yerinde kayda geçiriyoruz" dedi.

"Bu katliamın bir sebebi var mı, buna cevap vermeliler"

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Hakan Kızılelma da "Ümraniye'de Şile Yolu Trabzon Park girişinde ormanlık alanda gece başladığı ihbar edilen ağaç katliamı için; başkanımız, meclis üyelerimiz ve başkan yardımcılarımız keşif için hızla olay yerine intikal ederek ağaç katliamını şimdilik durdurdular. Olayın takipçisiyiz" notuyla paylaştığı videoda, "Şile yolunun kenarındayız. Şu anda Ümraniye Belediyesiyle Karayolları'nın bir ağaç katliamına tanıklık yaptık. Bizim tabii ki insanı hayvanı ve ağacı korumak temel görevimiz. Biraz önce iş makinalarına engel olduk, onlar kaçtılar. Burada çalışanlara da müdahale ettik. Onlar da burayı terk ettiler. Bunun sonucu ne olacak hep beraber göreceğiz. Bununla ilgili nasıl bir izin alınmış ya da bu katliamın bir sebebi var mı buna bir cevap vermeliler" dedi.