Ümraniye'de amatör futbolcunun ölümü davasında savcı sanık Alaattin'e müebbet istedi - Son Dakika
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Ümraniye'de amatör futbolcunun ölümü davasında savcı sanık Alaattin'e müebbet istedi

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Ümraniye'de amatör futbolcunun saldırıda ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, yarın görülecek celse öncesi savcı mütalaasını dosyaya sundu. Mütalaada tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve tutukluluğunun devamı istendi.

Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırladı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi yarın görülecek davaya ilişkin mütalaasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, celse arasında dosyaya sundu.

Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Tutuklu sanık Aleyna Tutuş'un "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tahliyesine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi talep edildi.

Tutuklu sanık Ahmet Özkoç'un da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, tutukluluğunun devamına karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın, olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatılıyor.

Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydediliyor.

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA
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