Ümraniye'de araçtan inip skuter sürücüsüne saldıran sürücüye 180 bin TL ceza kesildi

Ümraniye'de trafikte tartıştığı skuter sürücüsüne aracından inerek saldıran ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte bir sürücünün güvenlik tehlikesi oluşturduğuna dair sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 31 Ekim'de bir cadde üzerinde seyir halindeki İ.T'nin (25) aracını durdurup inerek genç skuter sürücüsüne saldırdığı, bu sırada trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.T'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" fiilini kapsayan 46/4. maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca İ.T'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 60 gün boyunca trafikten menedildi.

Şüpheli İ.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunu düzenleyen 179/2. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.