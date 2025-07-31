Ümraniye'de, 4 katlı iş merkezinde halatların kopması sonucu düşen yük asansöründeki işçi hayatını kaybetti.
Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'taki iş merkezinde çalışan B.A. (44) üst kattan zemin kata inmek için yük asansörüne bindi. Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle halatın kopması sonucu asansör zemine düştü.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen B.A'nın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Asansör Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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