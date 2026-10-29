Ümraniye'de emniyet şeridindeki araca makas atan araç çarptı, anı kamera kaydetti

Ümraniye'de emniyet şeridindeki araca makas atan araç çarptı, anı kamera kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye'de Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikametinde makas atan otomobil, emniyet şeridinde dörtlü sinyali yanık bekleyen araca çarptı. Kaza anı araç kamerasınca kaydedilirken, çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak bölgeden uzaklaştı; iki araçta da hasar oluştu.
Ümraniye'de trafikte makas atarak ilerleyen aracın, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması başka bir araç kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikameti Ümraniye mevkisinde makas atarak ilerlemeye çalışan otomobil, bu sırada emniyet şeridinde dörtlü sinyal ışıkları yanık halde bekleyen başka bir araca çarptı.
Durmayarak yoluna devam eden otomobilin sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.
Kazada, her iki otomobilde de hasar oluştu.
Kaynak: AA
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