Ümraniye\'de Hatıra Ormanı Oluşturuldu

11.03.2026 14:43
Ümraniye Kaymakamlığı öncülüğünde 10 bin fidan dikildi, çevre bilinci artırılacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik öncülüğünde, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde "Geleceğe Nefes, Eğitime Hatıra" temasıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Çevre bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerde doğa sevgisinin artırılması ve sürdürülebilir çevre anlayışının güçlendirilmesi amacıyla, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki okulların katkılarıyla temin edilen yaklaşık 10 bin fidan için kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki alanda dikim töreni düzenlendi.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl Bursa'da yaşanan yangın felaketinin ardından ormanlarda büyük ölçüde kayıpların oluştuğunu anımsattı.

Bu kaybın telafisine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, "Burada 10 bine yakın fidan desteği sağlandı. Bu desteğin daha da artırılması için gayret göstereceğiz. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bu kampanyaya destek olmaya devam edecekler. Orman ve yeşil bilincinin, farkındalığın oluşmasında bu öğrencilerimizin burada bulunması çok önemli. Onlar da burada çok güzel bir farkındalık ortamında bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Genel Müdürü Süleyman Coşar da derneğin 1989'da kurulduğunu, hem yurt içi hem de yurt dışında birçok gönüllüyle ağaçlandırma ve çevre bilinci kazandırma çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut da Türkiye'nin geçen yıl büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Yeşil Bursa'nın tekrar yeşillenmesi gerektiğinin altını çizen Bulut, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ise okullarda projenin duyurusunu yaptıklarında öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerden destek gördüklerini vurguladı.

Yaklaşık 10 bin fidan bağışının gerçekleştirildiğini ifade eden Özen, "Ülkemizin geleceğine nefes olacak bir hatıra olması bakımından güzel bir anı. Hem ÇEKUD yetkililerimize hem Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün birlikte bu etkinliğimizin bir hatırası olarak bir dikim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler insan hayatında unutulmayan güzel faaliyetlerden bir tanesi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dikimi gerçekleştirilen fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: AA

