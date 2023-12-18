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Ümraniye'de iki atık depolama merkezinde yangın çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de iki atık depolama merkezinde yangın çıktı

Ümraniye'de bulunan iki farklı atık depolama merkezinde aynı anda çıkan yangın, işçilerin kaldığı konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, depolama merkezinde hasar meydana geldi.

18.12.2023 - 01:27,  Güncelleme: 01:29
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ÜMRANİYE'de iki farklı katı atık depolama merkezinde aynı anda yangın çıktı. Yangın işçilerin kaldığı konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Dudullu Mahallesi, Hoca Nasrettin Caddesi Azade Sokak üzerinde bulunan atık depolama merkezinde çıktı. İddiaya göre katık atık malzemelerinin bulunduğu iki farklı depolama merkezinde aynı anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depolama merkezinde çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan depolama merkezine, iş yerine ait iş makinası ve su ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın işçilerin bulunduğu konteynerlere ulaşmadan söndürüldü. Konteynerlerde kalan işçilerin yangın sonrası kaçıştığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı yaşanmazken, katı atık depolama merkezinde hasar oluştu. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de iki atık depolama merkezinde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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Dudullu, İtfaiye, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de iki atık depolama merkezinde yangın çıktı - Son Dakika
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