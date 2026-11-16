Ümraniye\'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Şehit Sokak'taki otogaz dönüşüm sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.