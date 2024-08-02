Ümraniye'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Ümraniye'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsmail Heniyye için gıyabi cenaze kılmak amacıyla vatandaşlar, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada kılınan cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Gıyabi cenaze namazına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediyesi başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.