Ümraniye\'de Kaldırımda Yürüyen Kadın Bıçaklı Saldırıya Uğradı

? ÜMRANİYE'de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan, eski iş arkadaşı K.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan, hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan şüpheli K.Ç. ise, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırgan K.Ç. nin elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli K.Ç. ise, gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre, K.Ç.'nin Fazilet Doğan ile daha önce başka bir işyerinde beraber çalıştığı, K.Ç.'nin Doğan'ı zaman zaman rahatsız ettiği öğrenildi. Olay günü alkol alan K.Ç., Doğan ile konuşmak istedi; yaşanan tartışma sonrasında Doğan'ı boğazından bıçakladı. K.Ç. kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.