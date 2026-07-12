Ümraniye'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de Kaza: 4 Yaralı

Ümraniye\'de Kaza: 4 Yaralı
12.07.2026 05:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonuyla, 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

02:55
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham İngiltere 120 dakika sonunda turladı
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 06:22:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.