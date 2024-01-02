Ümraniye\'de kaza: Devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dudullu TEM bağlantı yolunda seyreden E.B'nin kullandığı 34 GUB 929 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 DAD 091 plakalı otomobile çarpması sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan E.B'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik akışı, polis ekiplerinin incelemesinin ve devrilen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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