Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor

ÜMRANİYE Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Kentsel dönüşüm projelerine aralıksız devam ediyoruz. 04.03.2024 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile Topağacı mahallesi rezerv yapı alanı olarak ilan edilmiştir. Bazı yapıların tahliye edilmemesi sebebiyle süreçte gecikmeler yaşanmış; evini tahliye eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve mağduriyet bildirimleri üzerine, 23.06.2025 tarihinde ilgili altyapı kuruluşlarına altyapı hizmetlerinin durdurulması yönünde resmi yazılar iletilmiştir. Altyapı kesme işlemleri sırasında vatandaşların engel teşkil etmesi nedeniyle işlemler gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple, 24.07.2025 tarihinde saat 11.00'de, altyapı kesintisinin kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılması planlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ümraniye dönüşüyor. Daha güvenli, planlı ve yaşanabilir bir Ümraniye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak; ilçemizin deprem başta olmak üzere her türlü afete karşı dirençli hale gelmesi, modern altyapı ve üst yapıya kavuşması ve mahalle kültürünü koruyarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel dönüşüm projelerine aralıksız devam ediyoruz.

"Bu süreçte, vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda; gayrimenkul değerleme, mülk sahipleri arasında uzlaşma, sözleşme kontrolü, danışmanlık ve bilgilendirme gibi konularda aktif destek sunuyor; dönüşümün her aşamasında hemşehrilerimizin yanında yer alıyoruz.

"Bu kapsamda; 04.03.2024 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile Topağacı mahallesi rezerv yapı alanı olarak ilan edilmiştir. Bölgede bulunan, mühendislik hizmeti almadan 40-45 yıl önce inşa edilmiş yapıların yıkılarak; depreme dayanıklı, modern ve mahalle dokusunu yaşatan konutlarla yeniden inşa edilmesi hedeflenmektedir.

"Süreç içerisinde:

- 31.07.2024 tarihinde alandaki tüm maliklere 15 gün içinde tahliye etmeleri için ilk tebligat yapılmıştır.

- 04.10.2024 tarihinde ise, 29 gün içerisinde tahliye etmeleri amacıyla ikinci tebligat gönderilmiştir.

- Bu tebligatlar doğrultusunda tahliye işlemlerini tamamlayarak kira yardımı başvurusunda bulunan hak sahiplerine ait 73 yapı (89 bağımsız birim) yıkılmıştır.

"Ancak bazı yapıların tahliye edilmemesi sebebiyle süreçte gecikmeler yaşanmış; evini tahliye eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve mağduriyet bildirimleri üzerine, 23.06.2025 tarihinde ilgili altyapı kuruluşlarına altyapı hizmetlerinin durdurulması yönünde resmi yazılar iletilmiştir.

"Altyapı kesme işlemleri sırasında vatandaşların engel teşkil etmesi nedeniyle işlemler gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple, 24.07.2025 tarihinde saat 11.00'de, altyapı kesintisinin kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılması planlanmıştır.

"Ümraniye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu dönüşüm sürecinde, hemşehrilerimizin desteği ve iş birliği ile daha sağlam, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."