Ümraniye\'de kentsel dönüşüm projesi yüzde 65 tamamlandı

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Ümraniye Belediyesince Hekimbaşı Mahallesi'nde yapımı süren 619 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2 bin 500 kişinin modern ve konforlu bir yaşam süreceği yeni konutlar hızla yükseliyor.

Hekimbaşı Mahallesinde yapımı süren kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından geçen yıl temeli atılan projede, 288 hak sahibine verilecek 18 blokta toplamda 619 bağımsız birim yer alıyor.

Projede, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede 4 bin 214 metrekareden oluşan park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları ile yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor.

40 bin 271 metrekare alanda çalışmaların hızla devam ettiği projede, rezerv alanda 111 bina yer alıyor. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik proje alanında 591 konut ve 28 dükkan yapılıyor.

Proje tamamlandığında hak sahiplerinin sosyal donatı alanlarıyla daha keyifli ve konforlu bir yaşam sürmesi hedefleniyor.