Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ümraniye'de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda imalathanede hasar meydana geldi.

31.07.2024 04:25
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Ümraniye'de iki katlı mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerindeki 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Yangında imalathanede hasar oluştu.

Kaynak: AA

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