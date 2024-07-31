Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ümraniye'de iki katlı mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerindeki 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
Yangında imalathanede hasar oluştu.
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