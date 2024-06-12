Ümraniye'de Öğretmene Yumruklu Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Öğretmene Yumruklu Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de bir öğrencinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabey, öğretmenler odasındaki öğretmene yumrukla saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

12.06.2024 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de, kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabey, öğretmenler odasındaki öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz bir öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Durmaz'ın 'sen benim babamın arkasından konuşamazsın' dedikten sonra öğretmene yumruk attığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KONUŞMAYA GELDİM, BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM' DEDİM"

Şüphelinin adliyede verdiği ifadede, "Ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde, Vedat hocaya 'kızımın geleceği ile oynuyorsunuz' dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine 'sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım' dedim. Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım" dedi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Ümraniye, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Öğretmene Yumruklu Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:17 Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Öğretmene Yumruklu Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement