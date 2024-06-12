Ümraniye'de Öğretmene Yumruklu Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de, kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabey, öğretmenler odasındaki öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz bir öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Durmaz'ın 'sen benim babamın arkasından konuşamazsın' dedikten sonra öğretmene yumruk attığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KONUŞMAYA GELDİM, BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM' DEDİM"

Şüphelinin adliyede verdiği ifadede, "Ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde, Vedat hocaya 'kızımın geleceği ile oynuyorsunuz' dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine 'sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım' dedim. Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım" dedi.