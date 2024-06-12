Ümraniye'de öğretmenleri darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de öğretmenleri darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmeni darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

12.06.2024 21:48
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Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmeni darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Finanskent Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen İbrahim D, 9. sınıf öğrencisi kardeşinin sınıf tekrarı yapacağını iddia ederek öğretmenler Vedat K. ve Orhan B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbrahim D, iki öğretmeni darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler ile şüpheli İbrahim D, Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğinde ifade verdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli İbrahim D. gözaltına alındı.

Bu arada, darp anı cep telefonuyla kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan İbrahim D, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli İbrahim D, hakimlik ifadesinde, öğrenci olan kız kardeşinin durumuyla ilgili babasının okula gittiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Kız kardeşim bana, babamızın okula gittiğinde Vedat hocaya 'Kızımın geleceği ile oynuyorsunuz.' dediğini söyledi. Hoca, babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. 'Vedat hoca kim?' diye sordum. Birisi, 'Benim, ne olacak?' diye seslendi. Yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Kendisine, 'Sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım.' dedim. Hoca elini göğsüme koydu, 'ulan' dedi. Ben de o sinirle bir kez yumruk attım. Çok pişmanım. Diğer şahıslardan biri boğazıma yapıştı. Beni yere yatırdı, sıkmaya başladı. Birisi, 'Çocuğu bırakın, nefes alamıyor.' dedi. Orhan hoca isimli kişiye yerdeyken yumruk atmadım. Elimle itmiş olabilirim. Ellerinden kurtulduktan sonra 'Siz bana niye iki kişi saldırdınız? Mustafa Kemal Mahallesi'nden adam toplayıp geleyim mi?' dedim. 'Gününüzü göreceksiniz.' demedim. Bu olaydan dolayı pişmanım."

Hakimlik, şüpheli İbrahim D'nin, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

Ümraniye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de öğretmenleri darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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