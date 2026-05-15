Ümraniye'de Ölüm Olayı Üzerine Operasyon

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin cep telefonunda bulunan video kaydında, Ümraniye'deki 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak gösterilmesine yönelik görüşme yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan suç örgütüne üye olma' ve 'nüfuz ticareti' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan O. E.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. İncelemede elde edilen bir video kaydında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesine ilişkin görüntülü görüşme yapıldığı tespit edildi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 3'ünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise sabah saatlerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.