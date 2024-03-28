Ümraniye\'de otomobile silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Microsoft Teams, yapay zeka özellikleriyle güncelleniyor

Microsoft Teams, gelecek olan son güncellemeyle birlikte birçok yeni yapay zeka özelliği kazanacak. Bu özellikler arasında sohbet robotu Copilot desteği, toplantıların detaylı özetini ve yazılı transkriptini sunma gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca yapay zeka, canlı görüşmeler sırasında ipuçları vererek kullanıcıların iş verimliliğini artıracak. Ücretli kullanıcılar için bazı özellikler sunulacak olan güncelleme, Teams kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.