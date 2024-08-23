Ümraniye\'de panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3\'ü bebek 8 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.
Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden 34 FVC 117 plakalı panelvan minibüs, ara yoldan çıkan 34 YC 4287 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 araçta refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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