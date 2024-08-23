Ümraniye'de panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 kişi yaralandı

Ümraniye\'de panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3\'ü bebek 8 kişi yaralandı

Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

23.08.2024 03:46
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Ümraniye'de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden 34 FVC 117 plakalı panelvan minibüs, ara yoldan çıkan 34 YC 4287 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 araçta refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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