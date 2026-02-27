Ümraniye'de Ramazan İftar Sofraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de Ramazan İftar Sofraları

27.02.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, Ramazan'da her gün okullarda iftar sofrası kurarak 20 bin öğrenciyle buluşuyor.

Ümraniye Belediyesince ramazan ayı boyunca her gün farklı okullarda iftar sofrası kurulmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün 3 farklı okuldaki iftar sofralarında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım öğrencilerle bir araya geliyor.

Ramazan boyunca belediye ekiplerince ilçedeki 24 lisede 20 bin öğrenciye iftar sofrası kurularak gençlerle ramazanın manevi atmosferi paylaşılacak.

Yıldırım, ramazan ayının ilk haftasında, bu kapsamda, üç farklı okulda 5 bin 300 öğrenciyle iftar sofrasında buluştu.

"Bu geleneği her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın zamanı olduğunu, bu sofralarda gençlerle birlikte olmanın, onlara ramazanın değerlerini aktarmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bu etkinliklerin gençler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiğine kaydeden Yıldırım, "Gençlerimizle bir araya gelerek onlara hem ramazanın manevi değerlerini anlatıyor hem de birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyoruz. Ramazan boyunca iftar sofralarımızı gençlerimizle paylaşarak onlara güzel bir ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu geleneği her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümraniye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Ramazan İftar Sofraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:10:30. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Ramazan İftar Sofraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.