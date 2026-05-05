Ümraniye'de Ücretsiz Giyim Kursları

05.05.2026 18:21
Belediye, giyim üretim teknolojisi alanında ücretsiz kurslar sunarak mesleki eğitim imkanı sağlıyor.

Ümraniye Belediyesince düzenlenen giyim üretim teknolojisi alanındaki kurslarla vatandaşlara ücretsiz mesleki eğitim imkanı sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, giyim üretim teknolojisi alanında düzenlediği kurslarla vatandaşlara ücretsiz mesleki eğitim imkanı sağlıyor.

İlçe genelinde 9 farklı merkezde yürütülen eğitimler, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceri kazandırmayı hedefliyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Sertifika Programı kapsamında kursiyerler, tekstil ve giyim üretiminde kullanılan malzemelerin tanıtımı, temel dikiş teknikleri, dikiş makinelerinin kullanımı, kalıp hazırlama, kesim ve prova işlemleri gibi üretim süreçlerinin temel aşamalarını öğreniyor.

Eğitimlerde ayrıca overlok ve düz dikiş uygulamaları, ütüleme teknikleri, giysi montajı, bitirme işlemleri, üretim hatalarının tespiti ve kalite kontrol süreçleri de detaylı şekilde ele alınıyor.

Giyim üretimi ve moda alanına ilgi duyan, mesleki kariyer hedefleyen veya evde üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar kurslara katılabiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan kurs, haziran ayı sonuna kadar devam ediyor.

Yaz döneminde ise kısa süreli atölye programlarıyla eğitimler destekleniyor. Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülüyor.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. İleri seviye eğitim programlarında ise katılım belgesi veriliyor. Katılımcılar, edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde ev tekstili, konfeksiyon ve moda tasarımı alanlarında istihdam imkanı bulabiliyor.

Dönem sonunda ise kursiyerlerin ürettiği çalışmaların yer aldığı bir sergi ve tanıtım etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesinden ön kayıt formunu doldurarak başvuru yapabiliyor. Ayrıca belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular takip edilerek güncel kayıt bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

