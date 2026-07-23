Ümraniye\'de yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Ümraniye 36 No'lu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen sağlık dönüşümüyle birlikte, ilçelerdeki yaklaşık 300-500 yatak kapasiteli hastanelerin vatandaşlar için kolay ulaşılabilir, günlük sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezler haline geldiğini söyledi.

Bunun neticesinde, bu yılın ilk 6 ayında kentte yaklaşık 130 milyon poliklinik hizmeti verildiğini aktaran Gül, bu rakamın sağlık altyapısının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Aile sağlığı merkezlerini yapmak için sadece irade ve paranın yeterli olmadığını, yerelde de bir destek gerektiğini vurgulayan Gül, "O açıdan da ben Belediye Başkanımıza, Ümraniye Belediyemizin her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, 2002 yılından itibaren sağlık, konut ve ulaşım alanlarında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Geçmişte hastanelerde doktor ve ilaç sıkıntısı yaşandığını, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmak için uzun kuyruklarda beklediğini belirten Yıldırım, bugün Ümraniye başta olmak üzere ilçelerde sağlık hizmetlerinin çok daha iyi noktaya geldiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu dile getirdi.

Güner, "Sayın Bakanımızın göreve başlamasından itibaren 80 aile sağlığı merkezi açmışız. 100 aile sağlığı merkezini daha İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Törende, edilen duanın ardından açılış için kurdele kesimi yapıldı.

Programa Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.